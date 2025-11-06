La febbre del lunedì sera. Salernitana-Crotone, posticipo della tredicesima giornata di serie C, si avvicina alla doppia cifra. L’ultimo aggiornamento comunicato dal club parla di 2600 tagliandi staccati, di cui 17 per il settore ospiti che quindi si gremirà in attesa di conoscerà quali saranno le indicazioni per l’inizio del progetto di restyling fissato per le prossime settimane. La prevendita permette di immaginare quasi 8mila spettatori, con il club che si augura di poter avere il sostegno di almeno 10mila tifosi per un match importante in ottica classifica.
Salernitana-Crotone, la prevendita continua a crescere: il dato
Il club spera nella doppia cifra
Salerno.