VIDEO. Salernitana, con il Crotone tornerà all'Arechi un ex speciale L'attaccante ritorna in città e si prepara a salutare i suoi ex tifosi

All’età di 33 anni ha scelto di dire basta col calcio giocato. Gustavo Vagenin inizia il suo secondo tempo della sua carriera all’interno del mondo del pallone. Attaccante brasiliano, con un passato nella Salernitana e un’avventura da autentico giramondo, vivendo esperienze in Cina, Romania, Emirati Arabi ed Iran, il classe 1991 ha scelto di appendere le scarpette al chiodo e iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale: il carioca sarà un agente sportivo, come annunciato sui suoi canali social nelle scorse ore.

Il legame con Salerno però non si è mai interrotto. Tantissimi sono i messaggi ricevuti in questi giorni, legati a doppio filo con i ricordi più belli della sua avventura con la maglia della Salernitana. Molti tifosi hanno ricordato il gol nel derby con il Benevento sotto il diluvio dell’Arechi. Un rapporto d’amore fortissimo che Gustavo riassaporerà lunedì sera: l’ex attaccante sarà al Principe degli Stadi per sostenere la Salernitana nella delicata sfida con il Crotone. In un messaggio alla redazione di Ottopagine annuncia: “Cari tifosi granata, grazie per i tanti messaggi che mi avete inviato in questi giorni. Ho una bella notizia da darvi: lunedì 10 novembre sarò con voi all’Arechi e sarò ben felice di salutarvi e abbracciarvi. Ci vediamo allo stadio”.

Fonte foto: Instagram