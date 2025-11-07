Salernitana, con il Crotone è tempo di bomber: Raffaele pensa al 3-4-1-2 Inglese e Ferrari si candidano per una maglia da titolare

Ritrovare i gol pesanti dei suoi bomber. La Salernitana continua a preparare il posticipo di lunedì sera all’Arechi con il Crotone. Nella seduta mattutina svolta al Centro Sportivo Mary Rosy lo staff medico ha certificato il pieno recupero di Kees De Boer. Il centrocampista olandese ha svolto tutta la seduta di allenamento con il resto dei compagni, segnale che l’infortunio al polpaccio è solo un ricordo. Dopo oltre un mese dalla trasferta di Casarano, il calciatore potrà ritornare nella lista dei convocati. A Raffaele il compito di scegliere se utilizzarlo per una parentesi del match.

Per il match con i pitagorici si fa largo l’ipotesi del ritorno alla formula con il doppio centravanti. Inglese e Ferrari sono entrambi fermi sotto il profilo dei gol realizzati dalla sfida con la Cavese. La doppietta del capitano e l’incornata del “Loco” permisero di mandare al tappeto gli aquilotti e continuare il volo della Bersagliera. Poi però il digiuno: con il Catania l’infortunio al ginocchio di Inglese smaltito ma con qualche difficoltà. Ferraris ricopre il ruolo di trequartista, Liguori invece è la possibile carta da giocare a gara in corso.