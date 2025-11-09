Crotone, Murano in dubbio per Salerno. E Longo 'ripesca' la bestia nera Ricci L'esterno reintegrato e disponibile per l'Arechi. E quando vede i granata si illumina...

Il momento non facile e una crisi di risultati da superare. Il Crotone che arriva all’Arechi è nel bel mezzo di una bufera con la striscia di tre sconfitte consecutive che ha fatto esplodere la rabbia della tifoseria. Per Longo non arrivano nemmeno buone notizie dall’infermeria. Andreoni si è procurato una lesione di secondo grado e ne avrà per diverse settimane. Guerra è a fortissimo rischio forfait per un problema muscolare Il dubbio più grande riguarda Murano: il centravanti si è fermato per una forte infiammazione ed è il grande dilemma che accompagnerà Longo verso Salerno. Il club proverà a riaverlo almeno per la panchina, consapevole dell’importanza del centravanti nel sistema di gioco dei pitagorici.

Ricci bestia nera granata

Per dare maggiore peso al reparto offensivo, il club calabrese ha deciso di reintegrare Federico Ricci, ai margini del progetto tecnico e rimasto fuori dalle rotazioni sin dalla fine del mercato estivo. Una risorsa in più ma anche un problema in più per la Salernitana. Perché quando vede il granata Ricci si accende: il bilancio personale dell’esterno romano parla di sei precedenti, con una sola sconfitta in Coppa Italia. Poi sempre imbattuto in campionato. Nella stagione 2015-2016 fu straripante nel 4-0 rifilato dai pitagorici alla Salernitana, con una doppietta che mandarono al tappeto l’allora malcapitato Pollace.