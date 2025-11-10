Salernitana, la febbre del lunedì sera: c’è un precedente positivo

Un posticipo da vincere. Gli occhi delle dirette concorrenti, incollati alla tv nella speranza di un passo falso. Serve una prova da Bersagliera vera. La Salernitana si prepara alla delicata sfida interna di questa sera con il Crotone e fa i conti anche con i numeri. Si ritorna a disputare un monday-night quasi tre mesi dopo l’ultima volta. L’ultimo precedente risale al debutto in campionato, allo scorso 25 agosto in cui una Salernitana sprecona ma balbettante sotto il profilo del gioco sconfisse il Siracusa solo di misura (1-0, rigore di Knezovic) dopo aver fatto raccolta di gol in fuorigioco.
Il successo interno con i siciliani chiuse una striscia horror della Salernitana nelle partite al lunedì. In serie A, ben sei pareggi (tra questi il pari a Roma 2-2 e poi con il Milan 1-1) ma soprattutto otto ko nei quattordici precedenti in giorno feriale. Per ritrovare l’ultimo successo in trasferta invece bisogna ritornare addirittura al 10 maggio 2021, allo 0-3 rifilato al Pescara che aprì alla Bersagliera di Fabrizio Castori le porte del ritorno in massima serie.