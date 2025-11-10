FOTO - Salernitana, l'omaggio a Carlo Ricchetti: "Il ricordo non muore mai" Il ricordo dell'Arechi

“Carlo Ricchetti”. La Curva Sud Siberiano fa vibrare l’Arechi e le corde del cuore dei 12mila spettatori presenti per Salernitana-Crotone. Nel corso del prepartita, prima dell’ingresso delle squadre in campo, il cuore pulsante del tifo granata ha ricordato Carlo Ricchetti, per tutti il “re del taglio”. Una maglia con il numero sette campeggia e copre la parte centrale della Curva Sud Siberiano che poi scrive a caratteri cubitali: “Per chi ha onorato la nostra maglia: il ricordo non muore mai”. Forti gli applausi e poi il coro scandito fortissimo e che ha raccontato gli anni più belli di quella Salernitana bella, spavalda, vincente: "Ricchetti va sulla fascia, s'accentra e crossa e Pisano fa gol”.