Salernitana, Villa tranquillizza: "È stata solo una brutta botta" Il messaggio social dell'esterno dopo il grande spavento

Luca Villa fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il popolo granata. "È stata solo una brutta botta", il commento sui social del terzino. La Salernitana ha annunciato che il calciatore "ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Trasportato immediatamente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il giocatore vi trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico granata, prontamente intervenuto nell’occasione, guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli.