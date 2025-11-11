Benevento, esonerato Auteri: i sanniti si affidano a Floro Flores La decisione del club dopo la vittoria col Foggia

Il Benevento annuncia l'addio da Gaetano Auteri. Come un fulmine a ciel sereno, il club sannita ha scelto di dividersi dal suo allenatore. Al suo posto Antonio Floro Flores. Di seguito l'annuncio del club: "Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Gaetano Auteri. La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores. La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".