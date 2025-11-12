Salernitana, anche ad Altamura sarà esodo: si attende il via libera dal Gos Serve il via libera per autorizzare la vendita per il settore ospiti

La richiesta è già da capogiro. Non saranno gli oltre duemila che hanno assaltato Latina, ma anche ad Altamura la Salernitana potrà giocare come se fosse all'Arechi. L'attesa per la prevendita per la sfida di domenica contro i pugliesi è già spasmodica. Ci si prepara una nuova invasione esterna del tifo della Bersagliera. In mattinata è attesa la decisione del Gos per l’apertura della prevendita per il settore ospiti del "Tonino D’Angelo", stadio con capienza da 2900 spettatori.

La speranza è quella di poter ospitare circa mille tifosi della Salernitana. Il nodo è legato alla richiesta da avallare di poter aprire l’intera Gradinata ai supporters della Bersagliera, permettendo così da ampliare l’iniziale possibilità di 600 posti. Solo allora, si spera nel pomeriggio, scatterà la corsa al biglietto. Ticket in vendita al costo 16 euro e sono previste anche tariffe ridotte (costo 12 euro) per under 16 e over 70. I tagliandi “ridotti” sono in vendita solo nelle ricevitorie. In città è già partito il sondaggio su chi emetterà i biglietti, con tanti tifosi che si sposteranno in provincia.