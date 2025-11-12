Salernitana, scintille Matarazzo-Vrenna: che stangata dal Giudice Sportivo Lunga inibizione per il team manager granata. Il Crotone contesta la decisione

La Lega Pro ha pubblicato le decisioni del Giudice Sportivo riguardo le partite dell’undicesima giornata. Le scintille fra Giuseppe Matarazzo, team manager della Salernitana, e Raffaele Vrenna, dg del Crotone, non sono passate inosservate. Inibizione fino al primo dicembre per il dirigente della Salernitana “per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

Inibizione fino all’11 febbraio per il dg del Crotone Raffaele Vrenna “per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie; per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato”.

La risposta del Crotone

Durissima la nota pubblicata dal Crotone sui propri canali ufficiali: "Il Football Club Crotone, dopo aver preso visione del Comunicato n. 34/DIV dell’11 novembre 2025, con il quale è stata comminata l’inibizione sino all’11 febbraio 2026 al Direttore Generale Raffaele Vrenna, esprime il proprio profondo disappunto per l’ingiusta sanzione inflitta al medesimo. La società provvederà a tutelarsi nelle sedi opportune, dopo aver richiesto copia degli atti ufficiali di gara, al fine di chiarire compiutamente i fatti. È ferma intenzione del Football Club Crotone difendere la propria immagine e quella dei propri dirigenti, poiché quanto riportato nel comunicato del Giudice Sportivo non corrisponde a quanto realmente accaduto sul campo".