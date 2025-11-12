Salernitana, Raffaele spera nel recupero di Villa Domani accertamenti per Cabianca: si teme un nuovo lungo stop

Continua la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Attenzione rivolta alla sfida esterna contro l’Altamura, in programma domenica 16 novembre alle 14:30 allo stadio Tonino D’Angelo.

Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno aperto la seduta con una lavoro di forza in palestra seguito da partitine a campo ridotto.

Lavoro differenziato in palestra per Luca Villa, terapie per Eddy Cabianca. Raffaele spera di recuperare l'esterno che, dopo lo spaventoso infortunio subito contro il Crotone, sta gradualmente rientrando in gruppo. Dopo essere rimasto a riposo alla ripresa, oggi Villa ha lavorato in palestra. Miglioramenti che potrebbero garantirne l'impiego nel match di domenica in terra pugliese. Cabianca, invece, sosterrà gli esami strumentali nella giornata di domani: si teme un nuovo lungo stop per il calciatore (uscito in lacrime dal campo) che era appena rientrato da un problema muscolare.

Gli allenamenti riprenderanno domani mattina alle 10:30 allo stadio Arechi. La seduta si svolgerà a porte chiuse.