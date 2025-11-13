Giacomarro a 'Granatissimi': "Salernitana, ti manca un bomber per la B" L'ex tecnico dell'Altamura e amico di Raffaele: "Servono i gol per vincere. Raffaele farà bene"

L’allenatore della promozione in serie C con il Team Altamura e grande amico di Giuseppe Raffaele. Mimmo Giacomarro si racconta a “Granatissimi”. Nel programma andato in onda su Ottochannel, il tecnico si è soffermato sul momento della Salernitana: “Quest’anno, dopo la retrocessione in serie C arrivato dopo un playout giocato dopo un mese invece che dopo una settimana, si sta ripartendo con entusiasmo. Ultimamente ci sono un po’ di difficoltà dopo un ottimo avvio. Qualcosa sta vacillando ma sono sicuro che si ripartirà perché ha tutto per giocarsi fino alla fine la promozione. Raffaele? Posso parlare solo bene del mister”.

Il giudizio si allarga anche sulla corsa alla serie B: “Non so cosa sia successo per decidere di esonerare Auteri, con il Benevento a due punti dal primo posto. Anche lo scorso anno arrivò quella decisione e la squadra perse contatto con il vertice. I sanniti, insieme a Catania e Salernitana, sono le squadre più forti. Sarà importante vincere e indirizzare gli scontri diretti. Per esempio, la Bersagliera ha toppato quello che era il match del Massimino”.

Lo sguardo è anche sulla sua ex squadra, l’Altamura: “Ci sono state modifiche sotto il profilo dirigenziale. Hanno deciso di cambiare indirizzo dopo aver speso tanti soldi e hanno come obiettivo la salvezza. Hanno trovato una quadra in queste partite ma in queste categorie quello che conta sono gli attaccanti. Se ne hai tanti e forti puoi ottenere i risultati. Anche a Salerno pensavo si potesse portare qualcosa in più in attacco. Inglese e Ferrari stanno facendo fatica, secondo me serve un altro bomber ed è stato un peccato non portarlo subito adesso a vestire la maglia della Salernitana”.