Salernitana, contatto tra club per nuovi biglietti per Altamura: la situazione

Una telefonata per provare a incamerare la richiesta continua che arriva dall’intera tifoseria: “C’è la possibilità di poter avere biglietti in più?” A chiamare è direttamente Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana. Dall’altra parte del telefono il collega del Team Altamura, Matteo Lauriola. La richiesta è quella di poter aprire un nuovo spicchio dello stadio Antonio D’Angelo dopo il sold-out degli oltre 900 posti riservati ai supporters granata per il settore ospiti.
L’indiscrezione, lanciata dal direttore sportivo del Team Altamura nel corso di “Granatissimi” in onda su Ottochannel, però non potrebbe avere il via libera dalle autorità. Dopo un primo sondaggio infatti, resta il semaforo rosso del Gos alla possibile apertura di altri spicchi di stadio per permettere ai tantissimi tifosi della Salernitana sprovvisti di tagliandi di poter sostenere in presenza la squadra di Giuseppe Raffaele. “Nelle prossime ore siamo ripromessi di aggiornarci ma vedo poche chance”, la chiusura di Lauriola.