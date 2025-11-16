Salernitana, esodo ad Altamura. La Questura: "Non viaggiare senza biglietto" "Non sarà possibile acquistare più tagliandi", il monito delle autorità ai tifosi

Un'invasione pacifica, accolta con grande piacere dalla dirigenza del Team Altamura. La Salernitana non sarà sola nella trasferta in Puglia che potrebbe riportare in vetta la Bersagliera dopo il ko del Catania. Nei giorni scorsi, gli oltre 900 tagliandi riservati ai supporters granata erano andati letteralmente in fumo, con il sold-out dopo nemmeno mezz'ora di prevendita e tanti tifosi che avevano acquistato il proprio titolo anche in altri settore. Quasi 1500 i cuori granata presenti, con il monito in mattinata della Questura di Salerno che ha suggerito ai supporters della Bersagliera di non mettersi in viaggio se sprovvisti di biglietto. Non sarà possibile acquistare ticket al botteghino. Per questo motivo le autorità raccomandano di evitare spostamenti inutili per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.