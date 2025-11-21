Salernitana-Potenza, si avvicina quota 10mila: il dato Aumenta la febbre per la sfida di domenica

La doppia cifra è possibile. Salernitana-Potenza si avvicina a confermare il trend di inizio stagione fatto registrare dall’Arechi, fin qui mai al di sotto delle 10mila presenze. Gli ultimi dati arrivati dalla società fanno ben sperare, nonostante una domenica pomeriggio che rischia di essere segnate da condizioni meteo non proprio favorevoli. Sin qui però sono 3600 i tagliandi staccati che, sommati al dato abbonamenti, permette di avere già 9mila spettatori al Principe degli Stadi. A rallentare il dato anche il divieto per i tifosi del Potenza, con capienza della Curva Nord ridotta a 250 supporters.