Salernitana, le indicazioni del club ai tifosi per raggiungere il Vigorito Il club scrive ai tifosi e raccomanda: "Non raggiungete lo stadio se sprovvisti di biglietto"

Una lunga e dettagliata nota per fare chiarezza in vista della super sfida di lunedì. La Salernitana, "recependo l’invito del Benevento Calcio", ha reso noto le informazioni utili per i tifosi granata in vista della partita Benevento-Salernitana, in programma lunedì 1 dicembre alle 20:30 allo stadio Ciro Vigorito con un lungo messaggio rilanciato sui propri canali. L’ingresso riservato per il settore ospiti è il numero 11; l’apertura dei varchi è prevista 2 ore prima dell’inizio della gara, alle 18:30. Il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori ad anticipare il proprio arrivo allo stadio, così da evitare lunghe attese ai varchi d’ingresso e consentire un regolare e rapido svolgimento dei controlli di sicurezza. Per l’accesso è necessario esibire il biglietto unitamente al documento d’identità personale (non sono valide le patenti auto), osservare le indicazioni fornite dagli stewards, nonché il Regolamento d’Uso dello Stadio. Il settore ospiti non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Si ricorda che i biglietti ospiti non saranno in vendita ai botteghini dello stadio nel giorno della partita: pertanto, si raccomanda ai tifosi granata di non recarsi a Benevento sprovvisti di biglietto.

Il percorso

Per quanto riguarda il come raggiungere lo stadio in auto, le indicazioni della Questura di Benevento per i tifosi della Salernitana sono le seguenti: raccordo Salerno/Avellino – innesto autostrada A30 Caserta/Roma – innesto autostrada A16 direzione Benevento – uscita Benevento Est e proseguire per direzione stadio; dopo la galleria Avellola, a circa 1 km prendere uscita Benevento Stadio.

Norme da rispettare

Si raccomanda di osservare scrupolosamente le norme relative al divieto di occupazione delle scale, al divieto di introduzione di materiale esplodente e/o pirotecnico e al divieto di esposizione di striscioni non autorizzati, contribuendo così alla riuscita di una giornata di sport in un clima sereno e sicuro. L’introduzione di striscioni è regolamentata dalle indicazioni previste dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ed in accordo con il G.O.S. Pertanto le eventuali richieste di introduzione di striscioni da parte della tifoseria ospite dovranno pervenire preventivamente alla scrivente società nelle modalità e tempistiche previste, salvo che tali richieste non siano già approvate ed indicate nell’albo degli striscioni previsto dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Gli striscioni saranno introdotti allo stadio attraverso il Varco 11 – Curva Nord

Ospite riservato alla tifoseria ospite. In fase di accesso, il personale stewards provvederà a verificare il contenuto e le previste autorizzazioni.