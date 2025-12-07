RILEGGI IL LIVE - Salernitana-Trapani 1-1, fischi all'Arechi Le emozioni della sfida dell'Arechi

Pari amarissimo. La Salernitana non riesce a superare il Trapani e si allontana dalla vetta. La Bersagliera pareggia 1-1, con il gol di Anastasio a cancellare il vantaggio di Grandolfo. Un pareggio accolto con i fischi sonori dell'Arechi, per una squadra con un solo successo nelle ultime sei e a cinque punti di distacco dal Catania capolista.

SALERNITANA-TRAPANI 1-1 - 8' pt Grandolfo (T), 35' pt Anastasio (S)

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi (25' st Achik), Tascone (37' st Quirini), Capomaggio, De Boer (37' st Knezovic), Villa; Ferraris (18' st Ferrari), Inglese (37' st Liguori). A disp: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Quirini, Ubani, Varone, Iervolino, Di Vico. All: Raffaele

Trapani (4-3-3): Galeotti; Ciotti, Motoc, Negro (38' st Pirrello), Giron; Marcolini, Celeghin, Carriero (10' st Podrini); Ciuferri (31' st La Sorsa), Grandolfo (31' st Vazquez), Canotto (10' st Benedetti). A disp: Ujkaj, Kirwan, Salines. All: Aronica

Arbitro: Di Loreto di Terni (Lauri/Cardinali). IV uomo: Pacella. FVS: Russo.

Note. Spettatori: 10119. Ammoniti: Carriero (T), Celeghin (T), Achik (S), Liguori (S). Recupero: 1' pt.

FINE PARTITA

96' - Ammonito Liguori per protesta.

94' - Niente rigore: punito il fallo di mano di Ferrari ad inizio azione.

92' - Secondo Fvs granata: possibile rigore su Ferrari fermato in area da Motoc.

90' - Conclusione di Quirini stoppata in angolo. La Salernitana gioca il Fvs per un fallo di mano. Niente rigore.

89' - Sponda intelligente di Ferrari per Achik che calcia male da buona posizione.

84' - Knezovic si divora il gol del vantaggio da buona posizione.

80' - Triplo cambio nella Salernitana: fuori Inglese, De Boer e Tascone, dentro Quirini, Knezovic e Liguori. Fischi per Inglese al momento del cambio.

72' - Cross di Achik: Ferrari conclude alto.

70' - Occasionissima per Ferrari: miracolo di Galeotti.

65' - Celeghin calcia dal limite: Donarrumma blocca.

63' - Fischi per Raffaele. Al momento del cambio Ferraris-Ferrari, l'Arechi insorge.

63' - Occasione Salernitana: De Boer s'inserisce ma non trova i pali.

60' - Paura in area granata: punizione di Bendetti, Donnarumma subisce fallo in uscita.

56' - Palla meravigliosa di Capomaggio per Tascone che non arriva sul pallone.

49' - Trapani pericoloso con Carriero che anticipa Golemic ma manda alto.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Nessun rigore per il Trapani. Concesso un 1' di recupero.

44' - Revisione al Fvs per il Trapani per un possibile fallo di Capomaggio in area granata.

40' - Percussione di Longobardi: cross al bacio per Inglese che cerca il colpo di tacco e manca il pallone. Deviazione di Negro ma Galeotti salva sulla linea.

35' - Pareggio della Salernitana: punizione magistrale di Anastasio dai 25 metri: palla all'incrocio!

32' - Clamorosa chance per la Salernitana: Ferraris sponda per De Boer ma sbatte su Galeotti.

30' - Ancora un cross di Villa: Longobardi anticipato sul più bello.

27' - Dalla sinistra arrivano i maggiori pericoli: cross di Villa, Inglese manca il pallone.

20' - Cross teso di Villa, Longobardi anticipato da Giron.

18' - Conclusione di Ferraris, parata di Galeotti.

15' - Reazione poco convinta della Salernitana: Capomaggio calcia da lontanissimo. Palla ampiamente fuori.

8' - Trapani in vantaggio! Tiro di Ciotti, deviazione vincente di Grandolfo che spiazza Donarumma.

5' - Ferraris spreca un buon contropiede.

FISCHIO D'INIZIO

14.25 - Squadre in campo.

14.00 - Amici di Ottopagine, benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Trapani. La Salernitana è chiamata al riscatto dopo il pesante ko di Benevento. Raffaele ritorna al 3-5-2 e sorprende lanciando Longobardi in campo dal 1'. Davanti ci sono Inglese e Ferraris, fuori Ferrari.