Sogno azzurro per gli atleti della scuola calcio Real Filetta Pezzano Una giornata speciale a Coverciano nel “tempio” del calcio italiano

Un tuffo nel sogno azzurro, nel “tempio” del calcio italiano. Giornata indimenticabile per i giovanissimi atleti della Scuola calcio FiPe, la Real Filetta Pezzano di San Cipriano Picentino, che hanno vissuto l’emozionante esperienza di una visita presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Nel quartier generale della Nazionale italiana di calcio a Firenze, tra visite al Museo dove sono custoditi cimeli e trofei della Figc, ma anche una seduta d’allenamento diretta dai tecnici federali, i baby calciatori salernitani hanno respirato a pieni polmoni l’aria magica che solo Coverciano sa regalare.

Sotto la guida di mister Sabatino Marciano, affiancato dagli allenatori Alessandro Di Feo e Nicola Manzo, i giovanissimi atleti - tra i 10 e i 15 anni - della scuola calcio Real Filetta Pezzano hanno condiviso una giornata speciale anche insieme a diversi genitori, arricchendo il percorso tecnico e umano che caratterizza il loro impegno quotidiano, ma soprattutto la loro grande passione.