Fidanzati morti nel Cilento: un 42enne indagato per omicidio stradale plurimo Era alla guida del furgone che si è scontrato con l'auto. Svolte la autopsie sui due giovani

Dovrà rispondere di omicidio stradale plurimo il 42enne che venerdì sera era alla guida del furgone che si è scontrato con l'auto sulla quale viaggiavano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani fidanzati deceduti a Montecorice. La Procura di Vallo della Lucania ha notificato nelle scorse ore l'avviso di garanzia: l'uomo, a seguito dell'incidente, era risultato positivo al droga test (per il quale ora si attendono le controanalisi) e negativo all'alcol test.

Proseguono, intanto, le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. Nel pomeriggio, presso l'obitorio dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania si sono svolte le autopsie sui corpi del 29enne e della 24enne. Nel corso degli accertamenti sono stati effettuati anche i test tossicologici, ma servirà almeno un mese per conoscere l'esito. I successivi rilievi potrebbero essere di tipo tecnico: la Procura, infatti, dovrebbe nominare un ingegnere per effettuare accertamenti tecnici sulla dinamica della tragedia. La nomina sarà effettuata non appena sarà recuperato il veicolo, operazione che si preannuncia particolarmente complessa.

La comunità di Capaccio Paestum, intanto, si appresta a dare l'ultimo saluto ai due fidanzati: i funerali dovrebbero svolgersi nella giornata di mercoledì. Sul luogo dell'incidente, proprio in concomitanza del parapetto oltre il quale è precipitata l'auto dei due giovani, sono stati posizionati mazzi di fiori di colore bianco e rosso. La mamma di Maria ha, invece, affidato ai social il suo straziante dolore. "Come posso vivere senza di te. Sono morta nel momento in cui sei andata via", il messaggio pubblicato.