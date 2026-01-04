LIVE | Siracusa-Salernitana 3-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Siracusa-Salernitana

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone (43' st Iob), Sapola, Pacciardi, Cancellieri; Candiano, Frisenna (43' st Gudelevicius); Di Paolo, Limonelli (43' st Morreale), Valente (15' st Parigini); Contini (20' st Molina). A disposizione: Bonucci, Sylla, Bonacchi, Falla, Barcio. Allenatore: Turati

Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma; Longobardi (1' st Arena), Berra, Golemic, Villa; Tascone (10' st De Boer), Capomaggio, Carriero (10' st Iervolino); Ferraris (20' st Boncori), Achik; Ferrari (29' st Matino). A disposizione: Brancolini, Cevers, Quirini, Ubani, Knezovic, Di Vico. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 - assistenti: Spataro e Rispoli. IV uomo: Madonia. FVS: Leotta

RETI: 2' pt Di Paolo (Si), 40' pt Contini (Si), 52' pt Achik (Sa), 4' st Candiano (Si)

NOTE. Spettatori 3904. Espulso al 22' st Arena (Sa). Ammoniti: Golemic (Sa), Puzone (Si), Pacciardi (Si). Angoli: 6-4. Recupero: 7' pt - 5' st.

45' - 5' di recupero

43' - Triplo cambio nel Siracusa: entrano Gudelevicius, Iob e Morreale escono Frisenna, Puzone e Limonelli.

42' - Ammonito Pacciardi.

39' - Punizione di Achik, ci prova Capomaggio in spaccata, palla alta.

33' - Ci prova il Siracusa con un colpo di testa di Molina, Donnarumma alza in angolo.

29' - Cambio nella Salernitana: esce Ferrari entra Matino.

22' - Espulso Arena per un'entrata su Frisenna. Rosso diretto per il difensore granata.

20' - Cambio nella Salernitana: esce Ferraris entra Boncori. Nel Siracusa esce Contini entra Molina.

18' - Salernitana pericolosa per due volte con Iervolino che prima colpisce la traversa e poi calcia alto da buona posizione.

16' - Salernitana in bambola: ci prova Pacciardi sugli sviluppi di un angolo, Donnarumma respinge.

15' - Cambio nel Siracusa: esce Valente entra Parigini.

12' - Traversone di Capomaggio che attraversa tutta l'area di rigore ma nessuno riesce ad impattare.

10' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Carriero e Tascone entrano Iervolino e De Boer.

6' - Convalidato il terzo gol del Siracusa dopo una revisione di qualche minuto.

4' - GOL SIRACUSA - Eurogol di Candiano che sorprende dalla distanza Donnarumma con un destro a giro.

2' - Ci prova la Salernitana con un tiro di Tascone, palla alta.

1' - Si riparte.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Longobardi entra Arena.

SECONDO TEMPO

53' - Duplice fischio.

52' - GOL SALERNITANA - I granata accorciano le distanze con Achik che sorprende Farroni con un destro a giro dal limite.

48' - Cross dalla destra di Capomaggio per Carriero che conclude in spaccata ma senza inquadrare la porta.

46' - 7' di recupero

46' - Confermata ancora la decisione di campo: nessun rigore per la Salernitana. Card esaurite per le due squadre.

44' - La Salernitana si gioca la seconda card per un possibile tocco di mano in area di rigore.

43' - Ancora Siracusa pericolosissimo: incomprensione Golemic-Donnarumma, palla sui piedi di Frisenna che tenta il pallonetto ma la sfera esce di poco.

40' - GOL SIRACUSA - Contini beffa Donnarumma con un sinistro chirurgico dal limite e porta sul 2-0 i siciliani.

37' - Confermata la decisione di campo: nessuna sanzione per la Salernitana.

34' - Il Siracusa si gioca la seconda card per un contatto al limite tra Golemic e Contini a palla lontana.

33' - Conclusione di Frisenna dalla distanza, palla deviata in angolo.

31' - Ci prova la Salernitana: tiro di Achik dal limite, palla di poco a lato.

28' - Revisione terminata: confermata la decisione di campo.

25' - La Salernitana si gioca la card: chiedendo la revisione.

23' - Proteste della Salernitana che aveva trovato il pari con un colpo di testa di Ferrari. Ma l'arbitro aveva fermato il gioco, ritenendo che la palla fosse uscita in rimessa laterale. Espulso Faggiano per proteste.

21' - Ammonito Puzone.

19' - Indecisione di Longobardi, Valente entra in area e calcia: Donnarumma salva.

16' - Prima scintilla della Salernitana: cross di Tascone dalla destra, colpo di testa di Ferrari che esce alla destra di Farroni.

12' - Revisione terminata: Ubaldi non concede il penalty ai siciliani.

11' - Il Siracusa si gioca la card per un possibile tocco in area di rigore con la mano di Tascone.

8' - Ancora Siracusa pericoloso: Longobardi in diagonale salva in angolo.

6' - Siracusa vicino al raddoppio: incomprensione Berra-Donnarumma, la palla arriva sui piedi di Di Paolo che va a centimetri dal 2-0.

4' - Errore in fase d'impostazione per Golemic che è costretto a stendere fallosamente Limonetti: giallo per il capitano granata.

2' - GOL SIRACUSA - Avvio choc per la Salernitana: Di Paolo punta Villa, lo salta e fa partire un sinistro che non dà scampo a Donnarumma.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Prima giornata del girone di ritorno, Salernitana di scena a Siracusa. Raffaele lancia subito nella mischia due dei tre neo acquisti: Berra in difesa accanto a Golemic con Longobardi e Villa sulle corsie esterne; in mediana esordio per Carriero che compone il trio con Capomaggio e Tascone. Achik e Ferraris saranno i trequartisti alle spalle di Ferrari.