Salernitana, Gyabuaa sull’uscio. Riflessioni sull’attacco Il centrocampista attende il via libera per dire sì ai granata. Faggiano pensa ad un super colpo

Giornata chiave. La Salernitana ed Emmanuel Gyabuaa sono pronti a dirsi sì. Dovrebbe essere quella odierna, il giorno del via libera per il trasferimento del mediano 24enne in maglia granata. Il mediano italo-ghanese ha tutto fatto con il club granata, trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto e contratto fino al 2029, e attende la definizione dell’accordo fra Avellino e Atalanta Under 23 per la risoluzione del prestito e successivo via libera alla Salernitana. Il calciatore freme per il trasferimento, con la Bersagliera che metterebbe a segno così il suo quinto colpo in entrata.

Rebus attacco

E poi c’è la volontà di chiudere i movimenti in entrata con un colpo ambizioso. Dopo Molina, Faggiano va a caccia di un attaccante da gol pesanti. Il preferito è Merola, in uscita dal Pescara dopo una prima parte di stagione sfortunata. Calciatore che permetterebbe di dare profondità all’idea del passaggio al 3-4-3. Faggiano però non abbandona tentazioni, anche alla luce dell’incertezza sulle condizioni di Inglese. Lescano è in rotta con l’Avellino che lavora nel trovare l’accordo con l’Union Brescia, ora concentrato nell'inserire anche Crespi nell'affare. Ieri altri segnali social, prima ricordando i suoi numeri, poi con una frase sibillina: "Molte persone credono che indossando un abito firmato diventano signori. Allora è il caso che indossiate anche il cappello con la speranza che diventiate anche intelligenti". Sempre dall'Irpinia ci sono le sirene del Foggia su Patierno. La Sampdoria invece si libererebbe del contratto pesante di Coda che strizza l’occhio ad un ritorno in Campania. Il Crotone non abbassa il muro per Gomez.