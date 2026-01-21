Salernitana, non solo Gyabuaa: Faggiano segue anche la pista Gunduz In mediana saluteranno Knezovic e Varone

Emmanuel Gyabuaa potrebbe non essere l'unico rinforzo a centrocampo per la Salernitana. Il ds Daniele Faggiano non ha del tutto accantonato la pista che porta a Teoman Gunduz, 21enne di proprietà della Triestina. Il calciatore, nonostante le difficoltà attraversate dagli alabardati, è stato tra i protagonisti di questa prima parte di stagione. Con 6 gol e 4 assist in 18 partite, ha attirato su di sé le attenzioni di numerosi club, tra cui il Cesena che potrebbe garantirgli la possibilità di giocare in serie B.

La Salernitana resta alla finesta e proverà ad inserire nell'operazione Borna Knezovic, pronto a rientrare al Sassuolo per poi essere girato nuovamente in prestito. Il croato saluterà sicuramente Salerno: domenica, nonostante l'emergenza, non è stato nemmeno convovato per la trasferta di Caravaggio. Stessa sorte anche per Ivan Varone che è stato dichiarato fuori dal progetto tecnico e che è alla ricerca di una sistemazione (Ternana e Ascoli hanno sondato il terreno).