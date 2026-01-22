Salernitana, la nota del Ccsc: "Caro Iervolino, la nostra pazienza è al limite" Duro messaggio del gruppo organizzato granata: "Manca programmazione così come un dg"

Una lunga nota. Il Centro Coordinamento Salernitana Club indirizza una lunga lettera a Danilo Iervolino. In una lunga lettera i tifosi ribadiscono il proprio dissenso per la gestione degli ultimi mesi: "Il presidente Riccardo Santoro – unitamente al Direttivo associativo – si rivolgono direttamente al proprietario della U.S. Salernitana 1919 Danilo Iervolino per esprimere molto fermo e deciso il proprio malcontento non solo per l’attuale momento di grande incertezza che vive la Bersagliera ma più in generale sull’andamento della stagione agonistica. Premesso che veniamo da due retrocessioni consecutive (circostanza questa che di per sé porterebbe scollamento e disunione all’interno di una qualsiasi tifoseria) e nonostante ciò, anche in serie C i sostenitori granata hanno mostrato fedele attaccamento alla casacca, con oltre 5000 abbonati, siamo molto preoccupati per l’involuzione (elemento evidente e non confutabile) che ha vissuto la squadra dopo le prime 10-12 giornate.

Dottor Iervolino, noi certamente non le imputiamo di non aver speso ingenti risorse per la Salernitana (come mai non riusciamo mai a sapere quanti ricavi e introiti genera la Salernitana?), ma la cosa a cui teniamo maggiormente è che la esortiamo a spendere meglio tali risorse. Le due retrocessioni sono frutto lampante di assenza di programmazione seria e soprattutto di uomini di calcio che all’interno dell’organigramma attuale (ma anche dei precedenti) possiamo davvero individuare con la lanterna di Diogene.

Manca a questa Salernitana un direttore generale che faccia da cuscinetto ammortizzatore in ogni necessità della squadra: il confronto che deve avere il ds Faggiano su argomenti di mercato, le preoccupazioni del tecnico Raffaele, l’umore dello spogliatoio ed anche – ci consenta – le emozioni ed i sentimenti di una tifoseria che mai farà mancare il suo sostegno a questa casacca. Il mercato di riparazione di gennaio – fino a questo momento – ci ha regalato solo alcuni rincalzi che vanno a completare la rosa dal punto di vista numerico e nulla più. Non è possibile accettare questa situazione, la Salernitana e la sua storia meritano che questa società faccia fronte con le dovute risorse all’acquisto di quegli elementi che servono davvero. Non entriamo nelle dinamiche che hanno fatto saltare affari che sembravano già conclusi, ma ci preme chiederle di fare uno sforzo ulteriore mirato a rendere la Salernitana più competitiva, se davvero – come i suoi dirigenti ripetono – questa società ambisce ancora alla promozione in serie B. Di una cosa può stare certo. Sempre e per sempre, dalla stessa parte, ci troverà: con la nostra Bersagliera. La nostra pazienza è al limite, non certo la sua".