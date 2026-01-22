Salernitana, Faggiano ora cerca una punta: le soluzioni Il ds granata continua a monitorare la situazione di Merola ma guarda anche alle opzioni in C

I cinque acquisti arrivati dal mercato di gennaio hanno permesso alla Salernitana di sistemare la rosa granata. Daniele Faggiano ha ufficializzato Gyabuaa, mediano che permetterà a Giuseppe Raffaele di avere un’alternativa in più in reparto in cui ci sono ancora da sistemare le posizioni di Knezovic e Varone. Ora lo sguardo è sulla punta. Dopo Molina, acquisto arrivato a sorpresa per sistemare il reparto offensivo alla luce dell’assenza di Inglese, ora Faggiano spinge per un nuovo elemento offensivo. In pole position c’è sempre Davide Merola. Il calciatore, rientrato dopo un lungo infortunio, è in uscita dal Pescara che con il 3-5-2 non potrebbe contemplare l’esterno nella sua idea tattica. Sul classe 2000 ora la Salernitana spinge, strizzando l’occhio anche a Tonin.

Ipotesi nuovo centravanti

Il calciatore del Pescara è una delle soluzioni sulle quali Faggiano sta ragionando anche per dare ancora più peso al reparto offensivo. Nel novero dei sondaggi anche il ternano Dubickas, protagonista di sei gol con la maglia della Ternana. La Salernitana riflette e continua sempre a strizzare l’occhio a Lescano: l’Union Brescia ha messo l’irpino Crespi in pole position, con l’argentino che rischia di rimanere seppur ai margini.