Salernitana, sfuma Gunduz: il fantasista ad un passo dalla Juventus Next Gen

La Salernitana ci aveva fatto più di un pensierino. Anzi, il direttore sportivo Daniele Faggiano aspettava il momento propizio, anche alla luce della situazione complicata della Triestina, per provare l'affondo e portare a casa Teoman Gunduz a cifre vantaggiose. Ed invece, il centrocampista turco non vestirà la maglia granata. Nelle ultime ore è spuntata la Juventus Next Gen, con un affondo e sorpasso che ha permesso di bruciare la concorrenza.
Gunduz era in lista di sbarco da inizio mercato, profilo considerato ideale per mettere a segno una plusvalenza e permettere alla dirigenza biancorossa di portare nelle casse soldi fresci. «La società, con cui sono in contatto quotidianamente, ha ereditato una situazione drammatica. Nonostante ciò il risanamento prosegue: con le proprie tempistiche tutto verrà risolto», ha spiegato il ds Franco in conferenza stampa. La cessione di Gunduz può sbloccare l'arrivo di Knezovic: il centrocampista ha già detto virtualmente addio alla Salernitana, pronto a recedere il prestito con il Sassuolo.