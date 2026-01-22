Serie C, il Trapani resta un rebus: il Tfn rimanda l'udienza a marzo Niente decisioni sui siciliani. Antonini tuona: "La verità trionferà, riavremo i punti"

Il girone C della serie C continua a fare i conti con l’incertezza legata al Trapani. Questa mattina era in programma l’udienza al Tribunale Federale Nazionale per le violazioni relative alla scadenza del 16 dicembre. In questo deferimento sono presenti anche gli emolumenti e gli incentivi all’esodo di luglio e agosto 2025. La punizione più pesante rimane quella per il mancato pagamento delle rate di Irpef e Inps in scadenza ad agosto e settembre. Si temeva una possibile estromissione dei siciliani dal campionato. Ed invece, la giustizia sportiva ha comunicato il rinvio dell’udienza al Tribunale federale nazionale al prossimo 9 marzo. Stessa sorte anche per il Siracusa, oggetto di discussione invece il 26 febbraio prossimo.

Resta dunque tutto da capire quale sarà il destino del Trapani, ora atteso alle scadenze del prossimo 16 febbraio. Sui social, Valerio Antonini, patron del Trapani ha tuonato: “Sono convinto sempre di più che la verità trionferà , che per di più nella FIGC non c’è la stessa voglia della FIP di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso. Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in serie A per Basket e serie C per il Calcio”. Un eventuale estromissione permetterebbe alla Salernitana di risucchiare due punti sul Benevento.