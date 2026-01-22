Salernitana, si riaccende la pista Lescano: accordo vicino con l'Avellino L'attaccante argentino è il grande sogno per l'attacco

Una suggestione, inizialmente considerata impossibile per Daniele Faggiano, ma che nelle ultime ore sta iniziando di nuovo a farsi largo. La Salernitana non molla Facundo Lescano. L'attaccante argentino dell'Avellino è in uscita dal club irpino ma al momento senza acquirenti. Dopo la possibilità dell'Olimpia Asuncion e la trattativa arenatasi con il Brescia, nelle ultime ore il club ganata ha riacceso i contatti con i lupi per provare a trovare un accordo. La notizia è rimbalzata anche da Sky Sport, che sottolinea il nuovo affondo della Salernitana con l'Avellino per l'ex Trapani. Il grande sogno per l'attacco: Lescano ritorna nel mirino della Salernitana.