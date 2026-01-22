Salernitana, cresce la fiducia per Lescano: il calciatore pronto al sì Accelerata per l'attaccante sudamericano: il club granata vuole regalarsi il bomber

La Salernitana ora è davvero vicina a Facundo Lescano. Quella che poteva essere una suggestione di mercato si è infiammata nelle scorse ore e rischia di diventare la più importante operazione realizzata nel mercato di gennaio dal direttore sportivo Daniele Faggiano. La Salernitana avrebbe pareggiato l'offerta presentata dall'Union Brescia. Proposta per il prestito oneroso con l'obbligo di riscatto, quello che filtra da Avellino, con operazione complessiva da un milione di euro, anche alla luce degli 800mila euro sborsati un anno fa dai lupi per strapparlo al Trapani. Il calciatore, che aveva temporeggiato alla proposta dell'Union Brescia, ora è pronto a dire sì alla Salernitana che coronerebbe un lungo inseguimento. Fiducia crescente, la Salernitana spinge per Lescano.