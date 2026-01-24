Salernitana, col Sorrento alert Anastasio: possibile un debutto dal 1’

L’emergenza difesa che incombe. La Salernitana fa i conti con le scelte risicate nel pacchetto arretrato. Dopo la squalifica di Matino, per Giuseppe Raffaele c’è da fronteggiare la condizione non ottimale di Golemic, ancora alle prese con i postumi di una fastidiosa influenza. Scelta che potrebbe spingere il tecnico a riconfermare Capomaggio nel cuore del pacchetto arretrato con Berra a destra e uno fra Anastasio e Arena sul centrosinistra.
Sulla carta non dovrebbe esserci ballottaggio. Ed invece a far scattare l’allarme sono le condizioni di Anastasio: il difensore ieri non ha preso parte all’allenamento con la squadra. Una scelta preventiva su un acciacco fisico che andrà monitorato nelle prossime ore. Determinante la rifinitura, con il difensore Arena pronto ad una chance dal 1’ dopo il debutto tutt’altro che indimenticabile con il Siracusa.