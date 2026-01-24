Salernitana, i nuovi subito in campo per l'assalto al Sorrento Raffaele tra novità e defezioni: le ultime in vista del derby

Galvanizzata dal colpo Lescano, la Salernitana va a caccia di continuità per restare agganciata alle zone alte della classifica. Domani alle 14.30 i granata sfideranno il Sorrento sul neutro di Potenza. Raffaele, che tornerà al 3-5-2, potrà contare subito sugli ultimi due nuovi arrivati Lescano e Gyabuaa ma dovrà fare i conti con diverse defezioni. L'attaccante argentino farà coppia in avanti con Ferrari; in mediana, anche alla luce del forfait di Tascone (ricaduta influenzale per l'ex Audace Cerignola), farà il suo esordio Gyabuaa con De Boer e Carriero a completare il reparto. Villa è sicuro di una maglia sull’out mancino mentre a destra si profila un ballottaggio tra Quirini e Longobardi, con il primo che potrebbe avere la meglio. Dubbi e novità anche nel trio difensivo davanti a Donnarumma: Capomaggio per la terza partita di fila sarà schierato al centro della difesa (Golemic ha recuperato ma non è ancora al meglio della condizione), Berra sarà il braccetto di destra mentre Arena - vista anche l'assenza di Anastasio -potrebbe completare il reparto.