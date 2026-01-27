Salernitana, verso il Giugliano: due recuperi per Raffaele, rebus centrale Le ultime dal campo: il tecnico pronto a dare continuità al 3-5-2

La Salernitana ha ripreso la preparazione in vista del derby di domenica sera contro il Giugliano. Rispetto al match vinto contro il Sorrento, Raffaele ha ritrovato in gruppo Matino e Tascone che hanno smaltito i postumi dei rispettivi problemi e sono tornati regolarmente ad allenarsi con il resto della squadra. Resta ancora ai box, invece, Anastasio che ha svolto lavoro differenziato insieme ad Inglese e Cabianca. È in miglioramento anche Golemic che, dopo aver saltato le ultime tre partite per influenza, potrebbe tornare a guidare la retroguardia.

Un dubbio che Raffaele scioglierà nel corso della settimana. L'impiego di Capomaggio al centro della difesa è, infatti, coinciso con i tre clean sheet consecutivi collezionati da Donnarumma e con un maggior equilibrio mostrato dai granata in fase difensiva. L'allenatore della Salernitana, dunque, dovrà decidere se rinunciare ancora alla qualità dell'argentino in mezzo al campo per dare continuità all'assetto sperimentato nelle ultime settimane. Di certo, come ammesso anche da Raffaele, si andrà avanti sulla strada del 3-5-2, modulo che ha permesso anche a De Boer e Gyabuaa di esprimersi al meglio in mezzo al campo. Rispetto alla sfida vinta contro il Sorrento, dunque, gli unici ballottaggi potrebbero essere Matino/Arena in difesa e Tascone/Carriero a centrocampo.