Salernitana da primato in trasferta, ora serve il "fattore Arechi" Le partite casalinghe saranno decisive per la rincorsa alla promozione diretta

Dopo aver conquistato due vittorie consecutive in trasferta (è la prima volta che accade in stagione), la Salernitana va a caccia di un guizzo interno per restare nella scia di Benevento e Catania e dare continuità al lavoro svolto in queste settimane. La rincorsa del cavalluccio marino, infatti, passerà soprattutto per l’Arechi dove la squadra di Raffaele giocherà i due scontri diretti contro etnei e sanniti e dove, fin qui, ha avuto qualche battuta d’arresto di troppo.

La Salernitana, infatti, a sorpresa ha avuto un rendimento migliore in trasferta: su 12 partite disputate, i granata hanno collezionato 23 punti (quasi 2 punti a partita), detenendo il miglior rendimento del girone C ed il quarto di tutta la serie C (meglio hanno fatto Inter Under 23 e Brescia nel girone A e l'Arezzo nel girone B).

All’Arechi, invece, gli uomini di Raffaele hanno conquistato "solo" 22 punti, ben 12 in meno rispetto alla coppia di testa formata da Benevento e Catania che dinanzi al proprio pubblico hanno racimolato 34 punti. Un divario che Raffaele spera di colmare in questo girone di ritorno, nella speranza di tenere vive fino alla fine le speranze promozione del cavalluccio marino.