Salernitana, dal Giugliano al Giugliano: Ferrari ora insegue Con i gialloblu il primo gol in maglia granata, ora l'arrivo di Lescano: il Loco cerca spazio

Una stoccata. Una scivolata vincente. Franco Ferrari ritrova il Giugliano e riannoda il filo con la sua prima gioia con la maglia della Salernitana. Nella trasferta in Campania contro i gialloblu, il Loco timbrò per la prima volta il cartellino con un gol pesantissimo. La bordata di Ferraris deviata dal portiere. Ferrari arrivò prima di tutti sul pallone e col tap-in regalò un successo fondamentale nella corsa al primato. Fu anche l’episodio che segnò l’inizio del cammino del Loco in maglia granata. Dopo una preparazione durissima, l’italo-argentino era partito alle spalle di Inglese, facendosi spazio a suon di prestazioni. Nella parte centrale del girone d’andata è stato il riferimento offensivo, l’uomo al quale aggrapparsi. Gol pesanti ma anche prestazioni generose, fiaccando la tenuta fisica dell'ex Vicenza.

Il Loco insegue Lescano

Con il Foggia, sul gong del 2025, il problema muscolare a fermarlo e a limitarlo anche in questa prima parte di gennaio. Poi la scelta del club di puntare su Facundo Lescano, con un investimento da circa 800mila euro. L’ex Avellino si è preso la maglia da titolare e la scena con il gol al debutto, candidandosi come titolare anche per la sfida con il Giugliano. Ferrari insegue, prima alternativa per un attacco che deve fare sempre i conti con le condizioni non ottimali di Inglese. E sullo sfondo ci sono sirene di mercato che il club e il calciatore non vogliono sentire, concentrandosi solo sulla rincorsa al primato.