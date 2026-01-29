Salernitana, tradizione positiva nei derby all’Arechi: caccia al poker Granata impeccabili all'Arechi contro le altre squadre campane: Raffaele si affida ai nuovi

Cinque vittorie su sei. I derby accendono la Salernitana, fin qui quasi perfetta nelle sfide contro avversarie campane all’Arechi, con la macchia solo del bruttissimo ko rimediato a Benevento. Tra le mura amiche però il cammino della Salernitana è impeccabile. Nei tre derby disputati nel Principe degli Stadi, la Bersagliera ha fatto sempre incetta di gol ma soprattutto punti. Con il Sorrento arrivò un 2-1 in rimonta, con il rigore parato da Donnarumma nel finale per sigillare il risultato. Stessa musica anche con la Cavese, con il 3-2 che portò la firma di Roberto Inglese, autore di una doppietta, e di Franco Ferrari. Poi la prova solida con la Casertana, con il 2-0 che dispensò sorrisi.

Riecco il Giugliano

Il filo granata non ha nessuna intenzione di interrompersi, soprattutto dopo la vittoria con il Sorrento che ha riportato sorrisi e ha permesso a Giuseppe Raffaele di poter coccolare l’apporto dei nuovi arrivati Gyabuaa e Lescano. Due nuovi protagonisti, così come erano stati Ferraris e Ferrari nel derby d’andata con il Giugliano, autore dei due gol che permisero alla Salernitana di realizzare l’ennesima rimonta stagionale. Solo Ferraris però è in predicato di una chance da titolare, pronto a far coppia con Lescano. Ferrari invece sarà l’ariete pronto a scardinare la difesa gialloblu a gara in corso.