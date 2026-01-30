Salernitana, il Cerignola pensa a Iervolino jr Il mediano piace ai pugliesi

Una soluzione a sorpresa. Dopo l’utilizzo nella parte iniziale del 2026, con la chance di Siracusa e la titolarità con l’Atalanta Under 23 nel nome dell’emergenza a centrocampo, la Salernitana ora valuta un addio a sorpresa: Antonio Pio Iervolino jr entra nel mirino dell’Audace Cerignola. La squadra granata ha incassato il gradimento dei pugliesi per il nipote del patron, non al centro delle scelte di Raffaele nella prima parte di stagione ma bravo nel farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Nuovi contatti tra i due club dopo aver provato a mettere in piedi senza fortuna prima la trattativa per il trasferimento di Knezovic e poi incassando il clamoroso dietrofront di Cuppone. Con Knezovic e Varone in uscita, un addio del centrocampista permetterebbe alla Salernitana di liberare posti in lista e coltivare il sogno di arrivare ad una mezzala di qualità come Verre o Meazzi.