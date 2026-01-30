Giugliano, accolto il ricorso: Di Napoli sarà in panchina all'Arechi Era stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo

Il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli potrà essere regolarmente in panchina all'Arechi in occasione del derby di domenica sera contro la Salernitana. La società partenopea, infatti, si è vista accogliere il ricorso dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc che ha sospeso il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva fermato per due turni l'allenatore. Accolta l'istanza presentata dall'avvocato Rolando Favella.

I due turni di squalifica erano legati ad un episodio avvenuto in occasione del derby contro la Cavese. In particolare, secondo il giudice sportivo, Di Napoli all’inizio del secondo tempo, avrebbe «tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta e/o munito di pass, sostava all’interno degli spogliatoi riservati alla società ospitante; B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del sig. Domenico Corcione in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano».

Il Giugliano, tuttavia, è riuscito a far valere le sue ragioni, consentendo al neo tecnico di essere in panchina contro la Salernitana.