Salernitana-Monopoli, le probabili formazioni: Raffaele riparte dal tridente Raffaele (in tribuna) rilancia Ferraris ma pensa ad una novità in due ruoli chiave

Una domenica bestiale. La intona la Salernitana, spalle al muro, obbligata a vincere con il Monopoli (fischio d'inizio alle ore 14:30) in un Arechi semideserto non solo per continuare la rincorsa al secondo posto in classifica ma soprattutto per mettere al riparo Giuseppe Raffaele dal solito temporale fatto di voci e polemiche. Il derby con la Cavese ha allargato la frattura fra l'allenatore e la direzione sportiva. Il campo, o meglio una vittoria, rappresenta il grande assist per provare a mettersi alle spalle giorni di frizioni e di veleni non ancora dissipati.

Le scelte dell'allenatore

Raffaele non sarà in panchina, complice la squalifica di due turni rimediata nel finale incadescente di Cava de' Tirreni. Al suo posto il suo storico vice Giacomo Ferrari. Il tecnico siciliano guarderà la sfida da un box della sala stampa, cercando di capire dall'alto le indicazioni da consegnare alla sua squadra. Si riparte dal 3-4-1-2 con diverse novità di formazione: in mediana, l’assenza pesantissima di Carriero ha lasciato una voragine che né Tascone né De Boer sono riusciti a colmare. Per questo motivo ci sarà Capomaggio insieme a Gyabuaa con Golemic che tornerà in difesa con Arena e Berra. Sulle corsie sempre i soliti Longobardi e Villa. Davanti l'incognita è sulle condizioni di Achik: il marocchino ha avuto una settimana particolare tra problemi al polpaccio e inizio del Ramadan: dovrebbe partire dalla panchina. Spazio in attacco a Ferraris, alle spalle di Lescano e Molina, in vantaggio su Ferrari.

Salernitana-Monopoli, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Villa; Ferraris; Lescano, Molina.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Ronco, Manzi, Piccinini; Valenti, Calcagni, Greco, Scipioni, Oyewale; Fall, Longo.