Salernitana, un gol come regalo: Ferraris a caccia un compleanno speciale L'attaccante di proprietà del Pescara spegne le 23 candeline e si candida come titolare

Una possibile sorpresa di formazione in casa Salernitana. Andrea Ferraris è il candidato numero uno per coprire il ruolo di trequartista nel 3-4-1-2 che Giuseppe Raffaele ha in mente di schierare per superare il Monopoli e allontanare le voci sulla sua panchina. Quelle che ormai sono diventate compagne di viaggio, alimentate dai risultati, dal distacco siderale dal Benevento e dai veleni post-derby che ne hanno minato la stabilità della sua esperienza in granata. Per il match con il Monopoli, il tecnico prova a pescare risorse extra. Tra queste anche Andrea Ferraris, classe 2003 che quest’oggi spegne le sue prime 23 candeline.

Desiderio di tornare al gol

Raffaele lo lancerà nel tridente, inizialmente al posto di un Achik che porta ancora i segni del tour de force con un polpaccio che non permette di poter osare per l’arco di tutti i 90 minuti. Una chance per Ferraris, nel 2026 già in gol con il Giugliano in una serata però amara, con il pari finale che diede il segnale di resa per la corsa al primato. Dopo la partenza scintillante, il lungo digiuno dal gol. Poi l’arrivo di Lescano, il sorpasso di Molina e la prova incolore di Cerignola a farlo scivolare indietro nelle gerarchie del reparto offensivo. Sul gong del mercato anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Pescara. La Salernitana ci punta, Raffaele lo lancia nel momento del bisogno. Un compleanno da sogno: Ferraris va a caccia della svolta.