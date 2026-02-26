Salernitana, indiscrezione Le Cronache: "Iervolino vende il club" Un'azienda romana vicina alla possibilità di acquisire le quote della società

I rumors si ripetono ormai da giorni. Danilo Iervolino s’interroga sul futuro della Salernitana. Dopo la decisione del ribaltone tecnico per dare un sussulto alla squadra, lontano dal terreno di gioco continuano le operazioni per la società. Secondo “Le Cronache”, il patron granata sarebbe in trattativa per la cessione del club campano. Il nome emerso negli ultimi giorni è quello del gruppo Olidata S.p.A., azienda italiana che opera nel settore della tecnologia e della comunicazione a Roma, guidata da Cristiano Rufini. Dopo l’esperienza nel basket come Title e Main Sponsor della Virtus Pallacanestro Bologna, ora il possibile ingresso nel calcio.

Chi è Olidata?

Olidata nasce a Cesena nel 1982 come Software House specializzata in soluzioni di contabilità e, negli anni, si afferma come uno dei principali player europei nel settore dell’Information Technology e dell’Office Automation. Nel tempo è stata riconosciuta sia nel settore pubblico che in quello privato, con molteplici sistemi hardware e software installati in Europa e in America Latina. Nel 1999 Olidata viene quotata alla Borsa di Milano e, a partire dal 2004, avvia un percorso di espansione internazionale in Germania, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, Cile, Perù, Uruguay e Nord Africa. Nel 2014 la maggioranza della società viene acquisita da Le Fonti Capital Partner S.r.l. e, nel 2019, viene definito un nuovo piano industriale con l’obiettivo di rendere Olidata il primo veicolo europeo quotato interamente dedicato alla Trasformazione Digitale. Oggi il Gruppo Olidata si configura come una sinergia di aziende operanti in diversi ambiti dell’ICT e converge verso una mission comune: accompagnare imprese e istituzioni nel percorso di trasformazione digitale, con un’offerta che spazia dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dall’IoT al cloud.