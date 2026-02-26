Salernitana, effetto Cosmi sulla prevendita. Il Catania fa il pieno di energia

I primi segnali del ribaltone in panchina s’intravedono. L’ambiente risponde all’elettroshock deciso dalla società per dare una sterzata alla stagione della Salernitana. L’arrivo di Serse Cosmi però non basta per poter immaginare un Arechi pieno domenica per la supersfida con il Catania. Il primo giorno di prevendita si è chiuso con circa 1200 tagliandi, di cui 24 per il settore ospiti, fortemente limitato per motivi di ordine pubblico. Al momento, la quota spettatori si aggira sui quota 6400, anche immaginare la possibilità di ritornare a superare le diecimila unità diventa operazione difficile seppur possibile.
Carica Catania
Per una Salernitana delusa ed amareggiata, c’è invece un Catania che va a caccia di punti pesanti per continuare il suo inseguimento al Benevento capolista. Questo pomeriggio, alle ore 15:30, il Massimino aprirà i cancelli ai propri tifosi per un allenamento a porte aperte. Una scelta dettata dalle limitazioni per la trasferta di Salerno, alle porte di un doppio confronto con Salernitana e Benevento che dirà tanto sul futuro del club. Un’iniziativa che mancava dalla gara di ritorno del playoff di contro il Pescara e che dovrà essere utile per caricare nel migliore dei modi i giocatori etnei.