Salernitana, l'ad Pagano: "Cessione club? Non c'è nulla" Il club prova a fare chiarezza. Pagano: "Iervolino vittima di contestazioni ingiuste"

Le voci su una possibile cessione della Salernitana arriva anche nella sala stampa dell'Arechi. Ad aprire la conferenza di presentazione di Serse Cosmi, ci pensa l'ad Umberto Pagano a provare a fare chiarezza: "In merito a quanto emerso questa mattina, nulla c’è nulla di fatto. Non ci sono trattative in corso. Mi conoscete, preferisco lavorare. Ora dobbiamo compattarci e sostenere la Salernitana, portare questa squadra al massimo risultato. I numeri investiti a Salerno, unico nel farlo, sono significativi. Qui si vuole vincere. Credo che in alcuni casi sia stato vittima di contestazione sbagliate. Qui si è spinto tantissimo, dando solidità come nessuno in C. Bastano i numeri per sottolineare l'impegno. Cosmi ha dimostrato di essere uomo di gestione, con dedizione. La Salernitana sta dimostrando davvero tantissimo, ripianando debiti, versando stipendi regolarmente". PoI ci si sposta anche sull'esperienza: "Serve però fare una sintesi sulla mia esperienza. Abbiamo fatto investimenti, facendo sacrifici con il direttore sportivo per essere competitivi. Siamo al terzo posto, ad un passo dal Catania, tra i monte ingaggi più importanti della serie C. Abbiamo fatto tanti sforzi".

Faggiano: "Ora serve serenità"

Sul tema si è espresso anche Daniele Faggiano, soprattutto sui sacrifici di Danilo Iervolino: "So bene l’impegno, la determinazione che ci mette il patron ed è per questo che sono amareggiato. Queste notizie uscite fuori proprio nel giorno della presentazione del nuovo allenatore rende tutto non proprio facilissimo. Già c’è lo scoramento per la doppia retrocessione in una piazza che merita tanto. Però questo continuo punzecchiare e non dare serenità non a noi ma alla squadra non è il massimo. Il cinema non serve".