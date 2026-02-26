Salernitana, Faggiano: "Cosmi voleva questa chance. Dispiaciuto per Iervolino" Il ds: "Il mister ha subito detto sì, non difendo il patron ma il mio lavoro"

Un nuovo inizio. Daniele Faggiano presenta Serse Cosmi per il nuovo inizio della Salernitana: "Se abbiamo cambiato è perché ci sono cose che non hanno funzionato. Ci sono stati ostacoli ma con la società e con l’ad Pagano in particolar modo abbiamo portato equilibrio. Non è stato facile per me perché chiamare Raffaele è stata dura. Purtroppo il calcio è questo. Ora dobbiamo cercare di continuare il lavoro svolto, provando a risolvere cosa non stesse funzionando. Il primo a pagare è sempre l’allenatore. Saper ricontinuare a lavorare con lo spirito che ho io, così come quello del mister. Serve massimo impegno".

Le parole su Iervolino

Poi si passa a Iervolino: "So bene l’impegno, la determinazione che ci mette il patron. Queste notizie uscite fuori proprio nel giorno della presentazione del nuovo allenatore rende tutto non facile. Già c’è lo scoramento per la doppia retrocessione in una piazza che merita tanto. Però questo continuo punzecchiare e non dare serenità non a noi ma alla squadra non è il massimo. Io difendo Iervolino ma difendo anche Salerno. Avere un patron e non un fondo è diverso. Sparare sempre non fa bene".

Sulla scelta di Cosmi

Si passa poi sulla scelta di Cosmi: "Avevamo puntato su vari nomi e poi abbiamo scelto Cosmi. Domenica sera lo avevo già chiamato quando ancora non avevamo scelto. Non potevo restare fermo. Serse mi ha dato grande disponibilità, anche economicamente, ci ha chiesto solo vitto e alloggio. Alla proprietà ho trasmesso quella voglia, quel desiderio". Infine una chiosa su Inglese: "Siamo passati da un momento in cui si pensava non potesse più fare sport ad emozionarci nel rivederlo correre. Sta crescendo, sta meglio e speriamo di riaverlo presto".