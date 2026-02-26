Catania, idea tridente leggero con la Salernitana. Il tifo: "Crediamoci" Allenamento a porte aperte per gli etnei. Per Toscano rebus infermeria

L’assenza di Forte e le condizioni non ottimali di Caturano apre al maxi-ballottaggio per l’attacco in vista di Salernitana-Catania. Il club etneo ha voluto fare il pieno di energia questo pomeriggio, aprendo i cancelli del Massimino per una seduta a porte aperte. La risposta del pubblico di fede rossoazzurro è stato da applausi. Tribuna gremita e squadra poi chiamata a raccolta a fine seduta: “Noi vogliamo vincere” e “Lottate fino alla fine” i cori intonati dai supporters presenti e ricambiati con gli applausi dei calciatori.

Ipotesi tridente centravanti

Una carica più che positiva in un momento topico della stagione. Toscano deve fare i conti con la defezione pesante di Forte e con Caturano esentato dalla partitella in famiglia voluta dall’allenatore. Sull'ex Potenza filtra ottimismo ma non si vogliono correre rischi. Un momento per sperimentare soluzioni offensive. Tra queste la possibilità di schierare con la Salernitana Lunetta come prima punta, con D’Ausilio e uno fra Bruzzaniti e Jimenez Castillo per completare il tridente. Anche per Rolfini c'è da valutare lo stato fisico.

In dubbio diversi calciatori

Accelera anche Cicerelli, per il quale però servirà ancora qualche settimana di lavoro. In gruppo Di Tacchio. Il capitano ha svolto parte del match in famiglia ma non è al top: possibile che si scelga il riposo dopo il problema al fianco. Da valutare anche Celli: il difensore non ha preso parte alla partitella.