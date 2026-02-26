Salernitana-Catania, la prevendita cresce: il dato aggiornato Il club punta alla doppia cifra ripetendo il trend del girone d'andata

Circa mille biglietti in più staccati. Salernitana-Catania punta a raggiungere la doppia cifra di spettatori all’Arechi. I messaggi di Serse Cosmi provano a scuotere un ambiente disilluso dopo i recenti passi falsi e una distanza ormai siderale dalla promozione diretta. L’ultimo aggiornamento arrivato dalla prevendita parla di 2054 tagliandi venduti, con una proiezione di 7300 spettatori presenti. La speranza del club è di ritornare a superare la doppia cifra.

Sul tema della disaffezione dopo la contestazione delle scorse settimane e il momento difficile del club, l’ad Pagano aveva così sentenziato: “Creiamo un clima positivo e le condizioni per vincere. Io non credo che i tifosi siano distanti. La squadra è come un marito che cerca di riconquistare la moglie, che sarebbero i nostri supporter. Anche se c’è rabbia l’amore non svanisce. Noi vogliamo accanto i nostri tifosi e ogni settimana cerchiamo di coinvolgerci con delle iniziative”.