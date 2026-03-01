Salernitana-Catania 0-0, Antonucci: "Il rigore poteva starci" L'esterno offensivo: "Voglio dare il mio apporto, Cosmi ha dispensato serenità"

"Il rigore poteva starci. Il contatto c'è stato ma l'arbitro ha preso la sua decisione". Mirco Antonucci ha provato a lasciare il segno in Salernitana-Catania 0-0: “Un punto di partenza, siamo stati bravi contro un avversario forte - commenta l'esterno -. Sappiamo che dobbiamo migliorare ma è comunque un pari importanti nella prima con Cosmi. Sappiamo che ci aspetta tanta strada da fare, dobbiamo lavorare e continuare a spingere. Cosmi ci ha dato serenità e ci ha chiesto di spingere divertendoci".

Dal calciatore la Salernitana si aspetta guizzi e fantasia per il finale di stagione: "Sicuramente abbiamo spinto tanto nel finale, volevamo vincere. Sto lavorando col gruppo, spero di poter aumentare il minutaggio e dare il mio apporto. Sono in una piazza che conoscevo già ma con uno spogliatoio molto unito. Ci sono le basi per costruire qualcosa di importante. Speriamo di poter dare il mio apporto per l’obiettivo”.