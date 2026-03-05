LIVE | Casertana-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Casertana-Salernitana, la diretta testuale del match

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Martino, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Girelli, Toscano, Pezzella, Llano; Casarotto, Butic. A disposizione: Merolla, Vilardi, Proia, Leone, Galletta, Viscardi, Bentivegna, De Liguori, Arzillo, Vano, Saco. Allenatore: Coppitelli

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena; Anastasio, Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Antonucci, Lescano. A disposizione: Cevers, Gyabuaa, De Boer, Achik, Ferrari, Golemic, Ferraris, Molina, Longobardi, Cabianca. Allenatore: Cosmi

ARBITRO: Renzi di Pescaro - assistenti: Chichi e Pasqualetto. IV uomo: Liotta. FVS: Ciannarella

NOTE. Angoli: 1-4.

25' - Casertana pericolosa: punizione battuta tesa in area, Capomaggio anticipa Pezzella in angolo al momento della battuta.

17' - Salernitana pericolosa ancora sugli sviluppi di un corner, Lescano colpisce di testa palla a lato di pochissimo.

12' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un angolo, la palla arriva a Quirini che calcia, palla deviata in angolo.

8' - Casertana vicinissima al vantaggio: bordata dalla distanza di Kontek, la palla si stampa sul palo alla sinistra di Donnarumma.

4' - Tiro dalla distanza di Anastasio, De Lucia blocca.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Dopo il pari interno contro il Catania, la Salernitana va a caccia dei tre punti nel derby del "Pinto" contro la Casertana. Cosmi passa al 3-5-2 e lancia dal 1' Antonucci accanto a Lescano. In mediana si rivede Tascone con Capomaggio. Anastasio e Villa saranno gli esterni, Quirini completa il reparto. Davanti a Donnarumma spazio a Berra, Matino e Arena.