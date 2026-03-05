Casertana-Salernitana 1-0, Cosmi: "Serata amara, partita mi lascia dubbi" Il tecnico rabbuiato: "Non ho un undici che mi dia certezze. Non siamo furbi, si perde ogni duello"

Un passaggio a vuoto. La fregatura si presenta e colpisce anche Serse Cosmi. Le difficoltà della Salernitana emergono anche a Caserta. E Serse Cosmi le ammette senza giri di parole: "Brutta serata. In una partita in cui avevamo fatto meglio sotto il profilo del palleggio se arrivi al primo tempo con il pallone sempre tra i piedi e loro con due tiri sono in vantaggio deve far riflettere. Abbiamo la sensazione che ogni pericolo ci spaventi. Sono qui da due partite, ho cercato di cambiare anche per capire su chi poter contare. Invece la sfida di stasera mi crea ancora più dubbi perché le ho provate tutte. Quando giochi queste partite, su campi particolari, gli avversari creano situazioni che bisogna saper leggere. Ed invece non siamo furbi, usciamo sempre perdenti dai duelli".

"Devo trovare un undici che dia certezze"

Il sentore della paura per Cosmi è il non avere un undici predefinito: "Il campionato non finisce oggi e aver perso il terzo posto non è ad oggi la fine del mondo. Ora dobbiamo trovare un undici che sappia vivere la partita in una certa maniera. Individualmente si commettono errori clamorosi. Da quando sono arrivato mi sono posto l’obiettivo di arrivare bene al termine del campionato. Non avrei festeggiato per il pari, sia chiaro. Stiamo sperimentando: ho provato con il 4-1-4-1, poi con il 4-3-2-1. Stiamo cercando soluzioni. Poi bisogna saper leggere i momenti".

Il giudizio sui singoli

Cosmi 'salva' Donnarumma: "Ha parato il rigore, non credo che meriti critiche". E poi si sofferma sul reparto offensivo: "Lescano? Era stanco nel finale, ho cercato altre soluzioni anche Ferrari che magari in mischia poteva trovare la zampata. Ferraris? Chi non gioca è sempre vincente. Però anche queste partite mi servono per conoscere i calciatori”.