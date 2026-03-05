Casertana-Salernitana 1-0, Anastasio: "Obiettivo era vincere il campionato" Il difensore senza fronzoli: "Meglio le batoste ora che nei playoff. Adesso serve compattarci"

"Dovevamo vincere il campionato. Ora inizia un nuovo torneo". Armando Anastasio prova a ritrovare la strada giusta dopo la sconiftta della Salernitana con la Casertana. Il difensore, tra i più esperti del club, analizza il momento sin dall'approdo di Cosmi: "Il mister sta cercando di limare i difetti. Non è facile trovare subito la quadra. Meglio incassare ora le batoste invece che quando sarà troppo tardi. Dispiace perchè nel primo tempo avevo sensazione di sicurezza ed il gol è stato un episodio che non mi aspettavo. Credo che la strada sia quella giusta, ora dobbiamo seguire il lavoro del mister e pensare ai playoff, cercando di arrivarci nel migliore dei modi. Come volevamo vincere con Raffaele, vogliamo farlo con Cosmi, non c'è stato nessun passo indietro. Anche quando abbiamo vinto abbiamo nascosto i difetti con i successi. Ora ci sta girando male, perché non riusciamo a fare risultato e continuiamo ad incassare gol. Però meglio vivere ora i momenti difficili per poi svoltare".

"Dobbiamo arrivare bene ai playoff"

Anastasio è candido anche nell'ammissione di un primo obiettivo sfumato come quello della B diretta: "Ora dobbiamo lavorare, cercare solo di allenarci e migliorare. Siamo un gruppo consapevole che conosce l’importanza della piazza, che doveva vincere il campionato. Noi abbiamo incassato il distacco dal Benevento perché lo abbiamo visto allontanarsi. Dobbiamo prepararci ad un altro mini-campionato. Volevamo dare tutto, sapevamo che eravamo qui per puntare al primo posto. Anche il presidente ce lo ricordava sin da inizio stagione. Ora però nulla è finito: ci sono i playoff e dobbiamo affrontarli al meglio".