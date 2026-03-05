Una chiosa dopo una serata amara. Umberto Pagano prova a lanciare messaggi d'ottimismo ad un ambiente rovente dopo la sconfitta di Caserta che non solo è il mesto saluto della Salernitana al sogno secondo posto. “Siamo amareggiati per il risultato di stasera ma il campionato non finisce ora. Si rigioca tra pochi giorni e bisogna lavorare a testa bassa per reagire immediatamente”, il messaggio del dirigente granata. Eppure si scivola in classifica, con il Cosenza che sorpassa, si prende il terzo posto. I granata sono quarti e devono guardarsi le spalle dagli attacchi di Casertana e Crotone. Anche per questo motivo, dopo l'ennesima serata amara, la tifoseria alza bandiera bianca, fa fatica a credere nella B. Una situazione non facile, anche alla luce di un cambio in panchina che non ha sortito il cambio di passo sperato. E allora la Salernitana fa i conti con un clima ora infuocato, alle prese con gli strascichi di una contestazione che ha allontanato la tifoseria dalla squadra, quest'ultima tutt'altro che indenne da una bocciatura ormai certa.
Salernitana, telegramma dell'ad Pagano: "Campionato non è finito"
L'ad prova a lanciare segnali d'ottimismo: "Siamo amareggiati ma ora dobbiamo reagire"
Salerno.