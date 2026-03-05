Casertana-Salernitana 1-0, amarezza Gyabuaa: "Così non si fa strada" Il mediano non nasconde la rabbia: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Ora serve ripartire"

L'amarezza è dipinta sul volto di Emmanuel Gyabuaa. Casertana-Salernitana 1-0 è sconfitta pesantissima che costa anche al momento il terzo posto in classifica, con il Cosenza che sorpassa. Il mediano non usa giri di parole per commentare il ko del Pinto: “Abbiamo fatto un brutto primo tempo, non ci voleva perchè volevamo fare tutt'altra partita. Nella ripresa abbiamo provato a rientrare ma non ci siamo riusciti anche perché loro si chiudevano bene. Ci è mancata lucidità, non riuscivamo a ripartire dopo aver gestito il loro ritmo. Però c’è rammarico perché potevamo fare di più ma abbiamo faticato. Nella ripresa abbiamo messo tutt’altro piglio ma non siamo riusciti a rientrare".

"Non ero al top"

Lo sguardo ora è rivolto ad una classifica che vede la Salernitana scivolare al quarto posto in classifica: "Sappiamo che conta tantisismo chiudere al terzo posto. Anche perchè per la squadra che siamo non possiamo permetterci di partire dal primo turno dei playoff. Dobbiamo trovare le forze per arrivare alla post-season nel migliore dei modi. Ora dobbiamo migliorare col mister sulla fase di impostazione. Panchina? Sono partito dalla panchina perché non era al top per un problema al piede. Accetto la scelta del mister”.